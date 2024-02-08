محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية بمركز شباب منفلوط للوقوف على معدلات التنفيذ

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ـ خلال جولته الميدانية بمركز منفلوط ـ الأعمال الجاري تنفيذها بمركز شباب منفلوط للوقوف على آخر مستجدات العمل ومعدلات التنفيذ والتأكيد على خطوات استكمال الأعمال في المشروع وفقاً للمواصفات والمعايير التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة لخدمة أهالي المركز وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

... رافقه خلال الجولة النائب حسام حلمى ماضي والنائب إبراهيم نظير عضوا مجلس النواب والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ وأحمد سويفي مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وعادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمود ياسين وعبدالتواب محمد نائبا رئيس المركز والمهندس أسامة أحمد مدير وحدة مشروع الرصف بالمحافظة ومحمد رفعت رئيس مجلس إدارة مركز الشباب بمنفلوط وخالد تغيان مدير مركز الشباب بمنفلوط وبعض أعضاء مجلس إدارة مركز الشباب منفلوط وعدد من مسئولي الشباب والرياضة ومهندسي الشركة المنفذة للمشروع وممثلي فئات المجتمع من الأهالي والمواطنين بمركز منفلوط.

حيث بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بالملعب الكبير "النجيل الطبيعي" والملعب الخماسي "نجيل صناعي" وملعبي كرة السلة وكرة اليد فضلاً عن المبنى الإداري بمركز شباب منفلوط وغيرها من الأعمال الجاري تنفيذها بالمركز والتي تصل تكلفتها الإجمالية 59 مليون جنيه حيث استمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس المقيم للشركة المنفذة.

كما عقد المحافظ لقاءاً بمبنى مركز شباب منفلوط بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز منفلوط والشركات المنفذة للأعمال للمشروعات في نطاق المركز وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات لتسريع وتيرة العمل ، واستمع لشكاوى وطلبات عدد من أعضاء مجلس إدارة مركز الشباب والمواطنين وممثلي فئات المجتمع المختلفة.

وقال محافظ أسيوط إننا نعمل سوياً لدفع وتيرة العمل وتذليل العقبات أمام مراحل التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقًا لمواصفات إنشاء الملاعب وتلافي جميع الملاحظات ووفقاً للاشتراطات اللازمة والموصفات المقررة والضوابط القانونية ليصبح مركز شباب نموذجي كما هو مقرر له وفي المواعيد المحددة مسبقاً مشيراً إلى متابعته المستمرة لتنفيذ المشروع من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية

وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات ومن بينها قطاع الشباب والرياضة لتوفير أماكن لائقة للشباب لممارسة الألعاب المختلفة وتنفيذ الأنشطة والفعاليات وإقامة المسابقات الرياضية والثقافية والشبابية وتحسين الخدمات المقدمة للشباب والمواطنين وهو ما يظهر جلياً في المشروعات التي يجرى تنفيذها بقطاع الشباب والرياضة بنطاق المحافظة وينفذها جهاز التعمير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري في 7 مراكز على مستوى المحافظة بالمرحلة الأولى تشمل 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه بالقرى المستهدفة.

ووجه محافظ أسيوط ، رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابه ومسئول الحملة الميكانيكية على تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك وشفط الأتربة من جانبي الطريق فضلاً عن شن حملات إزالة الاشغالات من الشوارع والعمل على نقل الباعة الجائلين إلى المحلات المخصصة لهم بالسوق الجديد مراعاة للبعد الانساني والاجتماعي.

وأشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي للمحافظة بقيادة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في كافة القطاعات الخدمية والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مركز ومدينة منفلوط كتوصيل الغاز الطبيعي وتنفيذ خطط الرصف لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة منفلوط بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري فضلاً عن دفع وتيرة العمل في الأعمال الإنشائية لمستشفى منفلوط المركزي ومركز الشباب ووصول معدلات التنفيذ إلى المراحل النهائي