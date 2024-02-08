بيطري الشرقية يُجري المسح التناسلي الشامل لـ 4000 رأس ماشية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية، قاموا خلال شهر يناير ٢٠٢٤ م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ٣ آلاف ٨٩٨ رأس ماشية.

ولفت إلى إنه تم إجراء التلقيح الاصطناعي لـ ٢٦٣٠ رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية، بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية، وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها،لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية، لتحقيق النمو المطلوب، وزيادة الثروة الحيوانية، وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.