الزراعة: علاج وفحص 6 آلاف رأس ماشية مجانًا ببني سويف

في إطار مبادرة حياة كريمة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف د. عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع د. إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم تنفيذ قافلة بيطرية في بني سويف من يوم 3 /2/ 2024 حتى 8 /2/ 2024 وقد ذهبت العيادة المتنقلة قري ونواحي بني سويف لعلاج مواشي وأغنام وماعز ودواب صغار المربين.

صرح د. مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، بأن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

قافلة بيطرية ببني سويف

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 633 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 1143 وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد 1870 حالة وتم عمل 26 عملية جراحية وتم تحصين 999 بالتحصينات غير سيادية وتم الرش ومكافحة الطفيليات الخارجية لعدد 1271 وتم تنفيذ الخدمات البيطرية المتنوعة لحوالي 6000 حالة لدى 3029 من صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز والأبل بالمحافظة.

