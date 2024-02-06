الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بسيوني: قاتلنا من أجل التاهل لنهائي كأس الرابطة وهذه رسالتي للعميد

عبد الحميد بسيوني
عبد الحميد بسيوني

أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن فريقه استحق التأهل في نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على المصري البورسعيدي.

txt

اشرف صبحي: حسام حسن عبر عن تقديره لمحمد صلاح والمحترفين

وحسم طلائع الجيش بطاقة العبور للنهائي بعد الفوز على الطلائع بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.

وقال عبد الحميد بسيوني في تصريحات عقب نهاية المباراة: “ قدمنا مباريات مميزة منذ إنطلاق البطولة رغم تواجدنا في مجموعة صعبة ”.

وتابع: “ نستحق التواجد في مباراة النهائي بكل تأكيد لأننا قاتلنا من أجل الفوز وحالفنا التوفيق في ذلك امام فريق رائع وكبير مثل المصري ”.

ووجه بسيوني رسالة لحسام حسن بعد توليه مهمة المدير الفني لمنتخب مصر قائلاً: “ حسام حسن أحد اساطير الكرة المصرية وسندعمه ونتمنى له التوفيق من أجل تحقيق أحلام الشعب المصري ”.

 

الجريدة الورقية