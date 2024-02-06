بسيوني: قاتلنا من أجل التاهل لنهائي كأس الرابطة وهذه رسالتي للعميد

أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن فريقه استحق التأهل في نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على المصري البورسعيدي.

وحسم طلائع الجيش بطاقة العبور للنهائي بعد الفوز على الطلائع بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.

وقال عبد الحميد بسيوني في تصريحات عقب نهاية المباراة: “ قدمنا مباريات مميزة منذ إنطلاق البطولة رغم تواجدنا في مجموعة صعبة ”.

وتابع: “ نستحق التواجد في مباراة النهائي بكل تأكيد لأننا قاتلنا من أجل الفوز وحالفنا التوفيق في ذلك امام فريق رائع وكبير مثل المصري ”.

ووجه بسيوني رسالة لحسام حسن بعد توليه مهمة المدير الفني لمنتخب مصر قائلاً: “ حسام حسن أحد اساطير الكرة المصرية وسندعمه ونتمنى له التوفيق من أجل تحقيق أحلام الشعب المصري ”.