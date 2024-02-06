اشرف صبحي: حسام حسن عبر عن تقديره لمحمد صلاح والمحترفين

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياض على أهمية اتخاذ القرارات بشكل سريع خاصة فيما يتعلق بكرة القدم التي تمثل أهمية كبيرة لدى الشعب المصري.

وقال أشرف صبحي في تصريحات عبر فضائية “سي بي سي”: “ حريصون على تصحيح المسار بشكل دائم، كرة القدم تعد مزاجاً عاماً لدى المصريين ”.

وتابع: “ دورنا كدولة مراقبة كل موقف متعلق بالرياضة المصرية بشكل منفصل، والعمل على الظهور بأفضل شكل ممكن ”.

وعلق وزير الرياضة على إختيار حسام حسن مديراً فنياً لمنتخب مصر: “ بكل تحضر نتمنى التوفيق للمدير الفني السابق وكل من عمل في الأجهزة الفنية السابقة للمنتخب، وأتمنى التوفيق للعميد حسام حسن في الفترة المقبلة ”.

وأضاف: “ حسام حسن عبر تقديره الكبير للاعبين المحترفين خارج مصر بما فيهم محد صلاح ”.

وأتم: “ حسام حسن أحد أساطير الكرة المصرية، وأدعو الجميع لدعمه خلال الفترة المقبلة، كما سيعمل اتحاد الكرة على تطوير جميع المنتخبات كأولوية بالنسبة له ”.