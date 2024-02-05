أسعار الحديد في الأسواق المحلية اليوم

استقرت أسعار الحديد في الأسواق المحلية والمصانع المصرية خلال تعاملات، اليوم الاثنين 5 فبراير، ليتراوح متوسط سعر طن الحديد ما بين 65000 و62100 جنيه للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

أسعار الحديد

وتقدم لكم " بوابة الوفد " تحديثًا يومياً لأسعار الحديد في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للحديد في السوق المصرية، وإليكم آخر أسعار الحديد.

أسعار الحديد في مصر:

أسعار الحديد

استقرت أسعار الحديد، ليسجل متوسط سعر حديد عز 65 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 63 ألف جنيه للطن، وحديد العتال نحو 63 ألف جنيه للطن.

فى سجل سعر حديد عطية عند مستوى نحو 63 ألف جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 62 ألف جنيه للطن.

فيما بلغت أسعار حديد بشاي 63 ألفًا و200 جنيه للطن ، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 62 ألف جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 62 ألفًا و200 جنيه للطن.

وبلغت أسعار حديد العشري عند مستوى سعر 62 ألف جنيه للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 62 ألفًا و100 جنيه للطن.