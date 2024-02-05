الأكثر برودة.. نوة الشمس الصغيرة تضرب الإسكندرية في هذا الموعد (معلومات)

نوة الشمس الصغيرة.. تشهد محافظة الإسكندرية خلال فصل الشتاء العديد من النوات التي تضرب عروس المتوسط، والتي تعد من أبرز الظواهر المناخية التي تتعرض لها الإسكندرية ويحدث بها هبوب شديد للرياح مما يُثير ارتفاع أمواج البحر، فهمي ظاهرة طبيعية ومرتبطة بتغيرات الطقس وفصول العام.

نوة الشمس الصغيرة



ومن أبرز النوات التي تتعرض لها الإسكندرية نوة الشمس الصغيرة في الثامن عشر من فبراير الجاري.

وقد شهدت عروس المتوسط خلال الأيام الماضية ولاسيما في أواخر يناير نوة الكرم التي تسببت في هطول أمطار غزيرة ونشاط شديد للرياح مع إنخفاض كبير في درجات الحرارة مع توقف حركة الصيد خلال هذه الفترة.

وتأتي نوة الشمس الصغيرة عقب نوة الكرم، إذ تهب على الإسكندرية في الثامن عشر من فبراير الجاري وتستمر ثلاثة أيام.

وقد سُميت هذه النوة بهذا الاسم لأن الشمس تظل فيها ساطعة حتى في فترات سقوط الأمطار.

كما يصاحب هذه النوة رياح غربية وتكون شديدة الأمطار.

وخلال هذه النوة تنخفض درجات الحرارة وتكون الرياح نشطة مما يُزيد من الشعور ببرودة الطقس.

ترتفع خلالها أمواج البحر عن المعدل الطبيعي.

تتوقف خلال نوة الشمس الصغيرة حركة الملاحة البحرية وكذلك الصيد

كما تتعرض الإسكندرية للعديد من النوات كالآتي:

نوة الحسوم تبدأ 9 مارس وتستمر 7 أيام

نوة الشمس الكبيرة تبدأ 18 مارس وتستمر يومين

نوة العوة وبرد العجوزة تبدأ 24 مارس وتستمر 6 أيام

ومع انتهاء نوة العوة والتي تعد الأخيرة خلال الشتاء، تبدأ رياح الخماسين لتعلن شم النسيم ويأتي فصل الربيع الذي يعتدل فيه الطقس ويكون أكثر دفئًا ثم يأتي فصل الصيف.