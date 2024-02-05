حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقسًا باردًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.



ومتوقع اليوم أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد. درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 6 - 7 درجات مئوية )، وفرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى (أقل من صفر درجة مئوية).



كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



ومتوقع أيضًا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا) إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08.





وفيما يأتي بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 09 والعظمى 17



درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 08 والعظمى 17



درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 07 والعظمى 17



درجات الحرارة فى بنها الصغرى 08 والعظمى 17



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 08 والعظمى 17



درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 07 والعظمى 16



درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 08 والعظمى 16



درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 08 والعظمى 16



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 16



درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 08 والعظمى 17



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 08 والعظمى 16



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 08 والعظمى 18



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 09 والعظمى 18



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 18



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 07 والعظمى 18



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 06 والعظمى 18



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 07 والعظمى 17



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 18



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 01 العظمى 16



درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 02- والعظمى 11



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 19



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 07 والعظمى 18



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 22





