بعد عملية تتبع.. حزب الله يقضي على جنود الاحتلال في موقع المالكية
استهدفت المقاومة اللبنانية حزب الله، جيب عسكري تابع لقوات الاحتلال، في موقع المالكية، وبعد عملية رصد تم استهدفه بصاروخ موجه، وأصيب بشكل مباشر، وتم تدميره وايقاع طاقمه بين قتيل وجريح.
وحول تفاصيل العملية قال حزب الله في بيانا له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وعند الساعة 10:15 من صباح يوم الأحد 19-5-2024 وبعد رصد دقيق وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية، وعند دخول جيب عسكري من نوع "همر" اليه، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه، أصابه إصابة مباشرة، وتم تدميره وايقاع طاقمه بين قتيل وجريح، وبعد تجمع جنود العدو لتفقد الإصابات استهدفهم المجاهدون بقذائف المدفعية وحققوا فيهم إصابات مؤكدة.