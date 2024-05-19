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بعد عملية تتبع.. حزب الله يقضي على جنود الاحتلال في موقع المالكية
الأحد 19 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بعد عملية تتبع.. حزب الله يقضي على جنود الاحتلال في موقع المالكية

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة اللبنانية حزب الله، جيب عسكري تابع لقوات الاحتلال، في موقع المالكية، وبعد عملية رصد تم استهدفه بصاروخ ‏موجه، وأصيب بشكل مباشر، وتم تدميره وايقاع طاقمه بين قتيل وجريح.

وحول تفاصيل العملية قال حزب الله في بيانا له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وعند الساعة ‌‏10:15 من صباح يوم الأحد 19-5-2024 وبعد رصد دقيق وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في ‏موقع المالكية، وعند دخول جيب عسكري من نوع "همر" اليه، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ ‏موجه، أصابه إصابة مباشرة، وتم تدميره وايقاع طاقمه بين قتيل وجريح، وبعد تجمع جنود العدو لتفقد ‏الإصابات استهدفهم المجاهدون بقذائف المدفعية وحققوا فيهم إصابات مؤكدة.  ‏

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