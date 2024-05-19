أهمية تنظيف مداخن ودكت المطاعم للحفاظ على سلامة العملاء حيث يتم استخدام جهاز خاص يتغلل داخل الدكت أو المداخن لتنظيفها والتخلص مما بها أبخرة ودخان، كما يتم إدخال كاميرات للتأكد على نظافتها تمامًا.

أهميةالمداخنفي المطاعم

أهمية تنظيف المداخن للمطاعم تنبع من عدة أسباب وهي:

الحفاظ على جودة تهوية المكان حتى لا يؤثر الهواء الملوث على جودة الطعام .

ضمان عمل المدخنة بالكفاءة المطلوبة مما يوفر المال على صاحب الطعم.

تحسين مظهر المطبخ حيث إن الأماكن المغطاة بالدخان يكون لها مظهر سيئ يعكس عدم نظافة المكان.

طرقتنظيف المداخن

طرق تنظيف مداخن المطاعم هي كالآتي:

في البداية يتم رش مادة تقوم بتسليك تلك الطبقة المتراكمة من الدخان والدهون معًا، والتي تكونت من عملية الطهي.

تستخدم ماكينة خاصة لعملية التنظيف وهي تختلف من حيث الحجم باختلاف حجم المداخن.

يتم إدخال طرف تلك الآلة والتي عبارة عن فرشاة يتم تحريكها بواسطة محرك حسب حجم قطر المدخنة وفي كل حركة يتم إزالة تلك الطبقة.

ثم يتم إخراج الفرشاة وتنظيفها وإدخالها مرة أخرى حتى يتم إزالة كل طبقة الدخان.

المرحلة الأخيرة يتم إدخال فرشاة مع مواد التنظيف العادية للتنظيف النهائي.

طرقتنظيف دكتالمداخن

عند تنظيف دكت المداخن يجب اتباع عدة خطوات ومنها:

تنظيف المروحة المسئولة عن التهوية لأنها عادة تقوم بإخراج الهواء المحل بالدهون للخارج والتي تلتصق بالريش الخاصة بالمروحة.

يتم تنظيف بقية الدكت عن طريق مواد التنظيف قوية التأثير التي تزيل تلك الدهون .

يجب تلميع الدكت بعد إزالة الدهون والتخلص منها تماما عن طريق مواد خاصة بعملية التلميع.

أهميةصيانة مداخنالمطاعم :

لصيانة مداخن المطاعم أهمية كبيرة حيث:

وجود مشكلة بالمداخن يعني وجود مشكلة كبيرة بالمطعم، ولذلك يتم دائما عمل الصيانة في أوقات إجازة المطعم أو بعد انتهاء العمل اليومي، حتى لا يتوقف المطعم.

عدم صيانة المداخن وتراكم الدخان بها يعرض تلك المداخن تتعرض المداخن للتلف وبالتالي يعد هذا خسارة مادية كبيرة لصاحب المطعم.

الشركة التي يتم التعاقد معها لصيانة المداخن يجب أن يكون لها سابقة أعمال جيدة .

صيانة مداخن المطاعم يخلصها من الروائح الكريهة التي قد تتراكم داخل المطبخ

أشهرأنواع مداخنالمطاعم

تختلف أنواع المداخن داخل المطاعم باختلاف حجم المطبخ، ويفضل أن تكون المدخن مصنوعة من مادة تتحمل العمل والضغط داخل المطعم حيث يتم تشغيل الموقد وقت طويل.

ولذلك فهي تختلف عن المداخن بالمنزل، والتي عادة تكون من ماركات مخصصة للأجهزة المنزلية مثل أريستنون أو سامسونج أو غيرها.

أما مداخن المطاعم فتكون غالبًا على شكل هرمي ومتصلة بفتحة تهوية من الخارج وغالبًا تكون مصنوعة من مادة الاستنلس أو الصاج.

وبها مواد عازلة لكي تتحمل درجات الحرارة ويتم تصنيعها خصيصا من أجل المطعم ولذلك تختلف في قياسها عن غيرها من المداخن.

بعض أنواع من المداخن يكون الشفاط الخاص بها عبارة عن مجرد مروحة، والبعض الآخر يكون شفاط يقوم بسحب الهواء الساخن خارج المطعم أي داخل المدخنة .

عن طريق فتحتات داخل جزء يتم تركيبه فوق الموقد ويكون مصنوع من الاستنلس وهذا الجزء متصل بالمدخنة.

المداخن تختلف باختلاف حجمها والمادة المصنوعة وكذلك باختلاف طبيعة الشفاط فوق الموقد لشفط الهواء الناتج عن عملية الطهي.

ولذلك يجب على العميل مقارنة الأسعار والخامات واختيار الأفضل بالنسبة له، وكذلك عليه الاتفاق على صيانة المدخنة وعلى تنظيفها بشكل مستمر للحفاظ عليها وعلى جودة الهواء داخل المطعم.

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