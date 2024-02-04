طقس الإمارات.. احذر من تلك المناطق وتجنب الاضطراب في الطقس

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس والأرصاد والرياح في الإمارات.

وفي الإمارات، توقعت هيئة الأرصاد الوطنية، أن يكون الطقس غدًا الإثنين صحوًا بشكل عام، مع فترات غائمة جزئية أحيانًا، كما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تكون قوية خاصة على البحر، مع إثارة للغبار.

بينما تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20 إلى 35 كيلو متر في الساعة، وتصل إلى 50 كم/س.

وسيكون الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج، وسيشهد تأثيرات المد والجزر، حيث يتوقع حدوث المد الأول والثاني، وظهور الجزر الأول والثاني في توقيتات محددة.

فترات غائمة جزئية في طقس الإمارات

فيما تتوقع الأرصاد الوطنية أن يكون الطقس غدًا الاثنين صحوًا بشكل عام، مع فترات غائمة جزئية أحيانًا، بينما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون قوية خاصة على البحر، مع إثارة للغبار، وتكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20 إلى 35 كيلو متر في الساعة، وتصل إلى 50 كيلو متر في الساعة.

وبالنسبة لبحر عمان، فمن المتوقع أن يكون مضطرب الموج، وسيشهد تأثيرات المد والجزر مع حدوث المد الأول والثاني، وظهور الجزر الأول والثاني في توقيتات محددة.