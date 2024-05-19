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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عاصفة رعدية شديدة تضرب هيوستن الأمريكية وتدمر المباني (فيديو)

عاصفة في هيوستن
عاصفة في هيوستن

اجتاحت عاصفة رعدية شديدة جنوب شرق تكساس ولويزيانا الأمريكية ما أدى إلى هبوب رياح شديدة على منطقة هيوستن وصلت سرعتها إلى 100 ميل في الساعة.

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وتسببت العاصفة الشديدة في مقتل 7 أشخاص على الأقل، بما في ذلك أم لطفل حديث الولادة، وأكثر من مليون مواطن بدون كهرباء.

وأظهرت فيديوهات متداولة تحطيم الرياح العاتية نوافذ المباني الشاهقة وتسببت في انهيار أبراج النقل التي تحمل خطوط الكهرباء.

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في هيوستن على العاصفة اسم "ديريتشو"، الذي ينتج رياحًا مدمرة على مدى مئات الأميال ويؤثر على ملايين الأشخاص.

انقطاع الكهرباء عن مليون أمريكي

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص في منطقة مترو هيوستن انقطعت الكهرباء، ولكن مع تعامل المقاطعات المجاورة أيضًا مع انقطاع التيار الكهربائي، ارتفع عدد العملاء في الولاية إلى أكثر من مليون عميل في ذروة العاصفة. 

وتسببت العاصفة في الكثير من الأضرار في معظم أنحاء منطقة هيوستن، وكانت رياح خط مستقيم ناجمة عن تيارات رعدية شديدة.

كانت أقوى عاصفة سجلها مقياس الرياح 78 ميلاً في الساعة في حي المرتفعات، ولكن بناءً على مدى الضرر، قدرت فرق المسح أن العواصف الرعدية وصلت إلى 90-100 ميل في الساعة في بايتاون، في حين أن وسط مدينة هيوستن كان به رياح مستقيمة "كبيرة" تبلغ ذروتها عند 100 ميل في الساعة. 

 

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