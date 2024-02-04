بالصور.. الكاتبة منى زكي تحتفل بتوقيع رواية "ملكات من مصر" بمعرض الكتاب

احتفلت الكاتبة الكبيرة منى زكي، بتوقيع أحدث إصداراتها الأدبية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 تحت عنوان ثلاث ملكات من مصر حيث شارك بالحضور عدد كبير من السفراء والصحفيين والشخصيات العامة.



وتقول الكاتبة الكبيرة منى زكي، هذه رواية لشخصيات تعيش بيننا، تقاسمنا حياتنا بحلوها ومرها

ثلاث صديقات، نذرن أنفسهن للصداقة التى لا تفنى ولا تموت، فعاشت كل ملكة منهن حسبما ارتضت لنفسها أن تكون من أجل صديقتيها .. لقبت الأكاديمية منهن الدكتورة هدى، لعزيمتها وشخصيتها القوية، بالملكة حتشبسوت.. ولقبت الجميلة منهن، والمحبة لكل دقائق الحياة، بالملكة نفرتيتى.. وجاءت نانا، بمزيجها الرائع من العرق اليوناني والعرق المصري، بإرثهما التاريخى الحضاري، لتكون كليوباترا بكل حفاوتها، وجدلها وعبقريتها.



مضت بهن سفينة الحياة ، بانتصاراتها وإخفاقاتها.. بأفراحها وأتراحها .. وصعوباتها وتضحياتها .. وكل ما صادفهن من أزمات وتحديات،على الأصعدة كافة: العاطفى والمهني والاجتماعي.. إلا أن ما بينهن من صداقة نادرة، وحب طاهر خالد، كان كفيلًا بأن تصبحن مثار إعجاب الأقدار ذاتها..



وتضيف الدكتورة منى زكى مؤلفة الرواية: هناك تناول تاريخي لأحداث معاصرة ومؤثرة في تاريخ مصر، جاء موازيًا للخط الروائي، و الدرامي في تكامل بيِّن عبر أربعة عشر فصلًا.. في رحلة إنسانية للملكات الثلاثة، تبحثن عن السعادة والحب الممتزجين بالشجن والحيرة .. واللقاء والفراق.. وارتحال إلى الغربة، وصدمات عمر لا تنتهي، وصراع الحب حين يشتعل في النفس، منقسمًا بين الذات والواجب، والعشق في أوج قوته وذروة ضعفه، وسط أحداث تراجيدية، تسمو بالمشاعر وترتقي بالعقل.