وزيرة الثقافة تتفقد أجنحة معرض الكتاب 55 وُتشيد بكثافة الإقبال الجماهيري

حرصت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ضمن متابعتها الميدانية المتواصلة لفعاليات معرض الكتاب 55، على تفقد عدد من أروقة المعرض، للاطمئنان على منظومة الأداء، ومردود ما يُقدمه المعرض من فعاليات وخدمات ثقافية فنية متعددة لجمهور المعرض.

حيث استهلت الجولة التفقدية، بمشاركة وزيرة الثقافة لجمهور المعرض، متابعة عرض الليلة الكبيرة وعروض التنورة وعرض موسيقي لمملكة النرويج ضيف شرف المعرض، وسط حشد جماهيري كبير، أعقب ذلك تفقدها للقاعة المخصصة للطفل، والتي تشتمل عدد من الفعاليات المقدمة للطفل منها: ورش الحكايات، اللقاءات التفاعلية، الورش الفنية التشكيلية، رسم جداريات، العروض المسرحية، وغيرها من الفعاليات المعنية بتطوير وتنمية مهارت الطفل والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الأسرة المصرية التي حرصت على اصطحاب أبنائها، للاستفادة من الفعاليات المتنوعة التي يقدمها المعرض للطفل، والتي يُشرف عليها المركز القومي لثقافة الطفل، التابع لوزارة الثقافة، ويتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات المقدمة للنشء.

كما حرصت وزيرة الثقافة على زيارة أجنحة حياة كريمة، ومركز معلومات

مجلس الوزراء، والمجلس القومي للمرأة،وعدد من أجنحة الدول العربية المشاركة في المعرض، وناقشت معهم سبل تعظيم التعاون والتبادل الثقافي،وردود فعلهم حول فعاليات المعرض.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن ماشهدته القاعة المتخصصة في أنشطة الطفل بمعرض الكتاب، من فعاليات متنوعة، واهتمام وإقبال كبير من الأسرة المصرية، هو أمر متميز، ويُعد مشهدًا حضاريًا يعطي دلالة قوية لإدراك الأسرة المصرية بقيمة المعرفة، ويجسد عمق رؤية الدولة وإيمانها بأن التقدم يبدأ بالاهتمام بالنشء، كما أثنت وزيرة الثقافة على المردود الإيجابي الذي حققته فعاليات البرنامج الفني للمعرض، والذي انعكس في المتابعة الجماهيرية الكثيفة لفقراته.



جدير بالذكر، أن الدورة الحالية لمعرض الكتاب 55، تقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة وتأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وتُنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني، شخصية معرض كتاب الطفل.