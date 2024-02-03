زارت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة جناح المجلس القومي للمرأة فى منطقة B54 بصالة ٣ فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته رقم ٥٥.

وأشادت وزيرة الثقافة باصدارات ومطبوعات المجلس القومي للمرأة التى صدرت خلال السنوات الأخيرة لما يضمه من مجموعة من الإصدارات المتنوعة وطرح الموضوعات التى تسلط الضوء على قضايا المرأة.

وزيرة الثقافة تشيد بمنتجات السيدات من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة

وأشادت وزيرة الثقافة بمنتجات السيدات من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية و إعجابها بتنوع تلك المنتجات التى تعبر عن التراث المصرى والحضارة المصرية والتى صنعت بايدى سيدات رائعات من مختلف محافظات مصر.

وزيرة الثقافة تشيد بجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

جاء ذلك فى إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة" وتستمر حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة،