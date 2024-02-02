الأمطار تزيد معاناة سكان غزة النازحين من الحرب (فيديو)

تتساقط أمطار غزيرة على النازحين في قطاع غزة ما تزيد من آلامهم ومعاناتهم المستمرة منذ 119 يومًا بسبب العدوان الصهيوني الذي هجرهم من منازلهم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الجمعة، أمطار غزيرة أغرقت الخيام التي تأوى الفلسطينيين النازحين من الحرب.

حرب غزة في يومها الـ119

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ119 حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، في ظل وضع إنساني كارثي.

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 بلغت 27019 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن 118 شخصا على الأقل قتلوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما أصيب نحو 66139 شخصا منذ اندلاع الحرب.

وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

مقتل وإصابة 100 ألف في غزة منذ بداية الحرب

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن نحو 100 ألف شخص تعرضوا للقتل أو الإصابة في غزة وهذه نسبة كبيرة جدا بالنظر لعدد السكان المقدر بمليونين، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأضافت أن أكثر من 8000 فلسطيني بحاجة إلى إخراجهم من غزة للتكفل العاجل، موضحة أن هناك سوء تغذية في قطاع غزة والوضع قد يتفاقم بشكل أكبر، موضحةً: "ينبغي السماح بإدخال المواد الغذائية والمساعدات بشكل عاجل لقطاع غزة".