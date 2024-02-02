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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

10 شهداء من الهلال الأحمر الفلسطيني كانوا يؤدون مهمتهم في غزة (شاهد)

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قدمت مي الصايغ، مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، تعازيها للهلال الأحمر الفلسطيني بعد خسارتها أمس زميلين هما نعيم الجبالي وخالد كلاب، حيث كانا متواجدين أمام بوابة مستشفى الأمل في خان يونس، ما أدى لارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا بالهلال الأحمر الفلسطيني في خلال استجابتهم في هذا النزاع إلى 10 شهداء.

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الصليب الأحمر والهلال الأحمر

وأضافت "الصايغ"، خلال مداخلة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، "نتقدم من عائلاتهم وكل زملائهم بالهلال الأحمر الفلسطيني كاتحاد دولي وجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتعازينا بأن نكون معهم في هذه اللحظات الصعبة، وبالرغم هذه الظروف إلا أنهم تابعوا استجابتهم على الأرض رغم كل خسائرهم وكل التضحيات التي يقومون بها والتحديات".

العالم لن يتخلى عن أطفال غزة

وأشارت إلى أن هناك مناشدات كثيرة من كل المنظمات الدولية، وبالطبع العالم لن يتخلى عن أطفال غزة، لكن الظروف الموجودة في القطاع تجعل مساعدة الناس أمرا صعبا للغاية، نظرا لأن التحديات الموجودة والجهود التي تقوم بها فرق الإسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني يكون بها عقبات للقيام بمهامها.

وتابعت: "في مستشفى الأمل بخان يونس زملائنا موجودين بالمستشفى، ولا يستطيعون الظهور في خارجها لإنقاذ الجرحى، ولا يستطيعون أخذ وحدات دم خارج المستشفى".
 

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