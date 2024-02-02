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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مظاهرات تجوب الأردن رفضًا للعدوان على غزة وتنديدًا بوقف تمويل أونروا (فيديو)

مظاهرات في الأردن
مظاهرات في الأردن لدعم غزة

خرجت مظاهرات في الأردن رفضا للعدوان الصهيوني على قطاع غزة وتنديدا بقرار عدة دول تعليق تمويل وكالة أنروا.

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الصحة العالمية: أكثر من 8000 فلسطيني بحاجة إلى إخراجهم من غزة للتكفل العاجل

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الهلال الأحمر: مرضى الكلى في غزة دخلوا مرحلة الخطر لتعذر نقلهم للمستشفيات

وأظهر مقطع فيديو آلاف من الأردنيين في مسيرات تجوب الشوارع، حاملين أعلام فلسطين والكوفية الفلسطينية، ورددوا هتافات لوقف إطلاق النار في غزة وأخرى منددة بتعليق تمويل وكالة أونروا.

100 ألف شهيد ومصاب في غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن نحو 100 ألف شخص تعرضوا للقتل أو الإصابة في غزة وهذه نسبة كبيرة جدا بالنظر لعدد السكان المقدر بمليونين.

وأضافت أن أكثر من 8000 فلسطيني بحاجة إلى إخراجهم من غزة للتكفل العاجل، موضحة أن هناك سوء تغذية في قطاع غزة والوضع قد يتفاقم بشكل أكبر، موضحةً: "ينبغي السماح بإدخال المواد الغذائية والمساعدات بشكل عاجل لقطاع غزة". 

أزمة أونروا

وفي سياق متصل علقت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، تمويلها لوكالة أونروا موقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.

وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".

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