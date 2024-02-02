كشف الجهاز الفني لمنتخب طاجيكستان تشكيل الفريق لمباراة الأردن والتي تجمع بينهما في دور ربع نهائي كأس آسيا.

وكان منتخب أستراليا، واليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، وقطر و أوزبكستان صعدوا إلى دور ربع نهائي كأس آسيا.



تشكيل طاجيكستان لمباراة الأردن:

في حراسة المرمى: رستم بتيموف

في الدفاع: زوير دزهورابوف، أكثم نزاروف، مانوشير سافروف، فاهادات هانونوف.

في خط الوسط: شيرفوني مابتشويف، إهشون باتشامبي، أليشر شوكوروف، بارفيزجون عمرباييف

في خط الهجوم: شاهروم سامييف، أليشر دزهاليلوف.

تشكيل الأردن لمباراة طاجيكستان:

حراسة المرمى: يزيد ابو ليلى.

خط الدفاع: عبدالله نصيب، يزن العرب، احسان حداد، سالم العجالين.

خط الوسط: رجائي عايد، نور الروابدة، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان.

في خط الهجوم: يزن النعيمات