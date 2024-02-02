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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كأس آسيا.. تشكيل طاجيكستان لمباراة الأردن

طاجيكستان
طاجيكستان

كشف الجهاز الفني لمنتخب طاجيكستان تشكيل الفريق لمباراة الأردن والتي تجمع بينهما في دور ربع نهائي كأس آسيا.

وكان منتخب أستراليا، واليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، وقطر و أوزبكستان صعدوا إلى دور ربع نهائي كأس آسيا.

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تشكيل طاجيكستان لمباراة الأردن:

في حراسة المرمى: رستم بتيموف

في الدفاع: زوير دزهورابوف، أكثم نزاروف، مانوشير سافروف، فاهادات هانونوف.

في خط الوسط: شيرفوني مابتشويف، إهشون باتشامبي، أليشر شوكوروف، بارفيزجون عمرباييف

في خط الهجوم: شاهروم سامييف، أليشر دزهاليلوف.

تشكيل الأردن لمباراة طاجيكستان:

حراسة المرمى: يزيد ابو ليلى.

خط الدفاع:  عبدالله نصيب، يزن العرب، احسان حداد، سالم العجالين.

خط الوسط: رجائي عايد، نور الروابدة، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان.

في خط الهجوم:  يزن النعيمات

 

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كأس آسيا.. تشكيل طاجيكستان لمباراة الأردن

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الجريدة الورقية