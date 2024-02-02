أمم آسيا.. تشكيل الأردن الرسمي لمواجهة طاجيكستان في ربع النهائي

أعلن الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن عن التشكيل الرسمي الذي يواجه منتخب طاجيكستان بعد قليل في مباراة ربع نهائي كأس آسيا.

ويسعة المنتخب الأردني لتحقيق إنتصار تاريخي والتأهل للمرة الأولى إلى الدور نصف النهائي للبطولة الآسيوية.

وجاء تشكيل المنتخب الأردني على النحو التالي:

حارس المرمى: يزيد ابو ليلى.

خط الدفاع: عبدالله نصيب، يزن العرب، احسان حداد، سالم العجالين.

خط الوسط: رجائي عايد، نور الروابدة، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان.

خط الهجوم: يزن النعيمات.