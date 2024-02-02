اليوم.. الأردن تحلم بكتابة التاريخ أمام طاجيكستان في كأس آسيا

يخوض المنتخب الأردني مهمة مصيرية في مواجهة طاجيكستان في الواحدة والنصف ظهر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة بافتتاح ربع نهائي كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها قطر.

ويحلم منتخب النشامى بالتأهل لأول مرة في تاريخه إلى نصف النهائي بعدما حقق مسيرة رائعة في البطولة القارية خلال نسختها الحالية وأقصى منتخب العراق من دور الستة عشر بنتيجة 3-2 بعد مواجهة ملحمية.

ويقود المنتخب الأردني مدربه المغربي الحسين عموتة الباحث عن كسر إنجاز الراحل محمود الجوهري الذي قاد النشامى من قبل إلى ربع النهائي في نسخة 2004.

وفرض عموتة الانضباط داخل صفوف منتخب الأردن بعدة قرارات آخرها استبعاد حمزة الدردور المهاجم المخضرم بسبب مخالفته قواعد الانضباط واعتراضه عقب تبديله.

ويعتمد منتخب الأردن على قدرات نجمه الموهوب موسى التعمري ويزن العرب وعبد الله نصيب ويزن النعيمات وإحسان حداد من أجل عبور عقبة طاجيكستان مفاجأة البطولة التي أطاحت بالمنتخب الإماراتي مبكراً.

وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً ، يلتقي منتخب أستراليا منافسه كوريا الجنوبية في مواجهة أشبه بنهائي مبكر للبطولة.

وسبق أن حقق المنتخب الأسترالي اللقب مرة وحيدة كما فاز منتخب كوريا باللقب من قبل مرتين وهو ما يجعل المواجهة مرتقبة بين عملاقي الكرة الآسيوية.

الكنجر الأسترالي يتسلح بجماعية منظومة المدرب جراهام أرنولد الذي يعتمد على عناصر الخبرة الحارس ماثيو رايان وعزيز بيهيتش في مواجهة الشمشون الكوري الذي تخطى بصعوبة عقبة السعودية بضربات الترجيح بقيادة النجم الموهوب هيونج مين سون.