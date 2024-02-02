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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يجتمع بالطاقم المعاون في مران الأهلي اليوم

مارسيل كولر والطاقم
مارسيل كولر والطاقم المعاون

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاجتماع مع أعضاء الجهاز المعاون، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة ببرنامج الإعداد للفترة المقبلة.

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وأشرف كولر على تنفيذ اللاعبين لفقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية في ضوء الاستعداد للمباريات المقبلة.
وخاض اللاعبون فقرات بدنية مكثفة، قبل الانتقال إلى تنفيذ تدريبات تخصصية عديدة في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.
كان الفريق قد خاض‏ معسكر إعداد خارجيا في مدينة عجمان بالإمارات تخللته مواجهات ودية أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏
ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

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