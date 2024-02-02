الأهلي يخوض مرانه الصباحي على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانه صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للارتباطات القادمة.

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وعقد مارسيل كولر المدير الفني، اجتماعا مع الطاقم المعاون، لمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة للفريق.



وخاض اللاعبون فقرات بدنية مكثفة، قبل الانتقال إلى تنفيذ تدريبات تخصصية عديدة في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.



كان الفريق قد خاض معسكر إعداد خارجيا في مدينة عجمان بالإمارات تخللته مواجهات ودية أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏



ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏