الجمعة 02 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا سليم يشارك في مران الأهلي الجماعي

رضا سليم
رضا سليم

شارك المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في التدريبات الجماعية بصورة تدريجية، على هامش المران الصباحي على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

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رضا سليم وعبدالقادر يواصلان البرنامج التأهيلي

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الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة رضا سليم

من جانبه قال الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق، أن رضا سليم اجتاز برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الذي خضع له عقب إصابته في الكتف، وبدأ يشارك في التدريبات بصورة تدريجية.

مران قوي

أدى اللاعبون مرانا قويا تضمن فقرات بدنية مكثفة، قبل الانتقال إلى تنفيذ تدريبات تخصصية عديدة في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

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جراحة ناجحة لـ "رضا سليم"

 

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