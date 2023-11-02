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الخميس 02 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جراحة ناجحة لـ "رضا سليم"

رضا سليم
رضا سليم

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن رضا سليم لاعب الفريق، خضع لجراحة ناجحة بعد تعرضه ‏لكسر في عظمة الترقوة.‏

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تصريحات طبيب الأهلي

وأوضح أن اللاعب أجرى الجراحة بنجاح اليوم، وحصل على عدة أيام للراحة، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي الذي ‏سوف يؤديه على مدار الأسابيع القادمة.‏

وأشار إلى أن رضا سليم سوف يخضع لفحوصات مستمرة من جانب الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، لتجهيزه للعودة ‏إلى التدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.‏

وأجرى المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عملية جراحة اليوم، الخميس، لتثبيت عظمة الترقوة بعد تعرضه للإصابة بكسر في العظمة بعد 5 دقائق من مشاركته بديلا في مباراة فريقه ضد صن داونز أمس في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

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