جراحة ناجحة لـ "رضا سليم"

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن رضا سليم لاعب الفريق، خضع لجراحة ناجحة بعد تعرضه ‏لكسر في عظمة الترقوة.‏

تصريحات طبيب الأهلي

وأوضح أن اللاعب أجرى الجراحة بنجاح اليوم، وحصل على عدة أيام للراحة، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي الذي ‏سوف يؤديه على مدار الأسابيع القادمة.‏

وأشار إلى أن رضا سليم سوف يخضع لفحوصات مستمرة من جانب الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، لتجهيزه للعودة ‏إلى التدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.‏

وأجرى المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عملية جراحة اليوم، الخميس، لتثبيت عظمة الترقوة بعد تعرضه للإصابة بكسر في العظمة بعد 5 دقائق من مشاركته بديلا في مباراة فريقه ضد صن داونز أمس في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.