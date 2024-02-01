التشكيل الأساسي .. ميسي يغيب عن إنتر ميامي في مواجهة النصر بكأس الرياض

أعلن الجهاز الفني لفريق إنتر ميامي الامريكي التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة النصر التي تنطلق بعد قليل بالعاصمة السعودية الرياض في ثاني مواجهات بطولة كأس موسم الرياض الودي.

ويغيب الارجنتيني ليونيل ميسي على التشكيل الاساسي لفريقه كذلك مقاعد البدلاء بعد أن فضل الجهاز الفني خروجه من القائمة النهائية للقاء خاصة في ظل غياب كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي عن الكتيبة السعوديه اليوم وخروجه من القائمة ايضا بسبب الاصابة.



ويمثل الفريق الأمريكي في المواجهة كل من ..

حراسة المرمى: كاليندر.

خط الدفاع: جراسيل، أفيليس، كريفيستوف، ألين، ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس، رويز، جريجوري.

خط الهجوم: سواريز، كامبانا.

عل صعيد آخر أعلنت تقارير إنجليزية ان المنديل الذي وقع عليه ليونيل ميسي عقده الأول لينضم إلى برشلونة وهو في عمر 12 عاما سيُباع في مزاد في مارس المقبل بسعر يبدأ من 300 ألف جنيه إسترليني أى ما يوازى 381 ألف دولار.

وحسب ما جاء في بيان دار المزادات اللندني، في فترة لعب ميسي لناديه المحلي، نيويلز أولد بويز، في سن الـ12، ذهب ليو ووالده خورخي إلى برشلونة لإجراء اختبار، لكن المفاوضات توقفت، بداعي عدم قناعة مسؤولي النادي الكتالوني بأن ميسي يستحق الاستثمار فيه