مدرب السعودية بعد الخروج الدرامي من أمم آسيا : نتعلم من اللحظات الصعبة

علق الايفواري يايا توريه المدرب المساعد للايطالي روبيرتو مانشيني في جهاز المنتخب السعودي على خروج الاخضر من منافسات كأس الأمم الآسيوية بخسارة درامية على يد منتخب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وكتب توريه عبر حسابه الرسمي على منصة اكس اليوم الخميس: "في الحياة، نتعلم من اللحظات الصعبة، النتيجة النهائية مؤلمة، لكنها لن تؤدي إلا لزيادة تصميمنا على تحقيق النجاح فيما هو قادم".

وواصل كابتن منتخب كوت ديفوار السابق: "شكرًا للجماهير السعودية على الدعم، اللاعبون والمدرب وكل أفراد الطاقم المعاون سيفعلون كل شيء لتحقيق النجاح لمنتخب بلادكم".

سيناريو درامي..

وعاد منتخب كوريا الجنوبية من بعيد خلال المواجهة التي اقيمت الثلاثاء الماضي بعد ان تقدم السعوديه بأولى الاهداف عند الدقيقه 46 لكن تراجع المنتخب السعودي فنيا واعتماده على التكتل الدفاعي فقط حال دون الصمود وانتهاء اللقاء بتلك النتيجة ، لينجح منتخب كوريا في معادلة الاوضاع عند الدقيقه الثامنة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع لشوط اللقاء الثاني ليتم اللجوء لشوطين اضافيين ومن ثم ركلات الترجيح التي أعلنت فوز رفقاء سون بالقاء بنتيجه 4-2.

ومن المقرر ان يلاقي المنتخب الكوري الجنوبي نظيره الاسترالي في تمام الخامسة والنصف من مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد الجنوب بدولة قطر التي تستضيف منافسات النسخه الحالية لبطوله كأس الأمم الاسيوية.