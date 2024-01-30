موعد انتهاء التقلبات الجوية.. الأرصاد تكشف

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية على أغلب الأنحاء، مع سقوط أمطار رعدية وغزيرة على عدد من المناطق.

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء حالة التقلبات الجوية، مؤكدة استمرارها حتى نهاية الأسبوع الجاري.

موعد انتهاء التقلبات الجوية

وقالت غانم في تصريحات لها، إن البلاد تشهد استمرارا للأجواء الشتوية بامتياز حتى نهاية هذا الأسبوع، على أغلب محافظات الجمهورية مع تساقط الأمطار متفاوتة الشدة من القاهرة الكبرى وحتى شمال البلاد وشمال الصعيد.

وأوضحت غانم: تنشط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس اضطراب الملاحة البحرية غدًا الأربعاء على البحر المتوسط.

وأكدت غانم على استمرار التقلبات الجوية حتى نهاية هذا الأسبوع مع بداية الأسبوع المقبل تتجه درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، مع ارتفاع طفيف، كما تهدأ سرعات الرياح وتقل وكميات الأمطار.

أكدت الهيئة العام للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى.