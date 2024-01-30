الطقس الآن.. أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد في المحافظات

الطقس الآن.. يشهد طقس اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسيلاحظ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع أمطار متفاوتة الشدة على مناطق بالبلاد.

تتوالى السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق

ويصاحب طقس اليوم، نشاط رياح على مختلف المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتسقط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتكون حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط مضطربة،وتتراوح سرعة الرياح ما بين 60 إلى 70 كم/س، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 3 لـ 4 أمتار

أماكن سقوط الامطار اليوم الثلاثاء.

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

- أمطار متوسطة الشدة، على مناطق من (دمياط - بورسعيد - شمال سيناء)

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( الغربية - الشرقية - المنوفية ) قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية

درجات الحرارة

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 06، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08.