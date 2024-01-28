رفع درجة الإستعدادات لمواجهة الطقس المتقلب بالإسماعيلية

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمنطقة قناة السويس رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أية طواريء ناتجة عن موجة تقلبات الطقس التي تشهدها الإسماعيلية حاليا.

وقال المدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى داخل المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية وجميع غرف عمليات مراكز ومدن وأحياء المحافظة وغرف عمليات المديريات الخدمية وذلك لتلقي البلاغات عند حدوث أي طارئ في حينه وسرعة تلبية البلاغات في أسرع وقت للتعامل الفوري معها .وذلك نتيجة لموجة الطقس المتقلب التى أدت الى زيادة سرعه الرياح المختلطة بالأتربة فى بعض المناطق .

واكد ان هناك متابعة للموقف من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية وتعليمات للتعامل الفورى مع الأزمات بكافة أنواعها.

