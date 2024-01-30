طريقة استخراج شهادة ميلاد من مكاتب البريد

يبحث عدد كبير من المواطنين في الفترة الحالية وفي ظل التحول الرقمي بجميع الهيئات والمصالح الحكومية لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، عن خطوات استخراج شهادة الميلاد من البريد المصري، والشروط الواجب توافرها.

وأصبح من الممكن للمواطن استخراج شهادة ميلاد من البريد، وذلك وفقا لبروتوكول وقعته وزارة الداخلية مع هيئة البريد المصري التابعة لوزارة الاتصالات، وذلك في إطار التحول الرقمي.

خطوات استخراج شهادة ميلاد من البريد

- التوجه إلى مكتب البريد الرئيسي في المنطقة التابعة لك.

- طلب الحصول على شهادة ميلاد كمبيوتر من الموظف.

- ملء البيانات.

- التأكد من صحة البيانات المقدمة.

- دفع الرسوم المقررة لعمل الشهادة.

- الحصول على إيصال بدفع المبلغ.

شروط الحصول على شهادة الميلاد من البريد

- لابد تسجيل الرقم القومي للشخص المتقدم.

- تسجيل الرقم القومي للشخص المستفيد من شهادة الميلاد

- تسجيل اسم أم المستفيد.

- تسجيل علاقة الشخص بالمواطن المستفيد.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد من البريد

- يجب تقديم الرقم القومي للموظف المختص من أجل التأكد من هوية الشخص .

- يجب على الشخص تقديم نموذج 40 متوافر في البريد وهو يقدم من أجل الحصول على شهادة ميلاد كمبيوتر.

- يقوم الشخص بتقديم الأوراق المطلوبة إلى الموظف المختص والتي تفيد صلة القرابة بين المقدم والمستفيد.

رسوم استخراج شهادة الميلاد من البريد

أوضحت هيئة البريد المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن رسوم استخراج شهادة الميلاد من البريد، تصل إلى 25 جنيها، بالإضافة إلى رسوم توصيل الشهادة للمنزل، مشيرة إلى أن مدة استخراج شهادة الميلاد تصل إلى 72 ساعة بحد أقصى.

مميزات استخراج شهادة الميلاد من البريد

- الحصول على الخدمة في نطاق واسع من خلال المكاتب البريدية من أجل التيسير على المواطنين.

- العمل على تسجيل بيانات العميل بشكل آلي متضمنًا الرقم القومي للعميل على قواعد بيانات البريد المصري.

- تحصيل كافة رسوم الخدمة بشكل آلي والعمل على استخراج إيصال متضمنًا بيانات العميل والمعاملة كذلك.

- القيام بإصدار رقم باركود ببيانات العميل والمعاملة من أجل تمكين العميل من تتبع حالة الطلب على الموقع الإلكتروني للبريد المصري.

- استلام الإصدارات في مكاتب البريد، حيث يتم إرسال رسالة إلى العميل من أجل طلب التوجه إلى مكتب البريد لاستلام الإصدار.

- استلام الإصدارات في محلات الإقامة بخدمة البريد السريع.

- إمكانية التعرف على حالة الطلب سواء بالقبول أو بالرفض عن طريق رسائل نصية.

- إمكانية استرداد الخدمة في حال رفض الأحوال المدنية لطلب العميل نظرًا لعدم تطبيق الشروط والأحكام.



