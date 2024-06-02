مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري أكد مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات

أكد مصدر رفيع المستوى، إن الوفد الأمني المصري أكد مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بإعلان تشيلي التدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الأحد، أن هذا القرار يُعبر عن التزام تشيلي الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.

ودعت الوزارة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الانضمام وإعلان المشاركة الفاعلة في الإجراءات أمام المحكمة، إذ إن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومكافحة إفلات إسرائيل من العقاب هي مسؤوليات يجب أن نتحملها معًا لصالح الإنسانية والقانون.

و29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين بقطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفًا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

اندلاع حريق بالقرب من مبنى الكنيست في القدس المحتلة

اندلع اليوم الأحد حريق هائل في المنطقة المجاورة لمتحف إسرائيل بالقدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم مركز الإطفاء والإنقاذ في القدس المحتلة، إنه تم إرسال 23 فريقًا إلى جانب 8 طائرات إطفاء تعمل على إطفاء الحرائق في غابة بحي رحافيا بالقرب من مبنى الكنيست الإسرائيلي.

وتم اتخاذ القرار بإخلاء متحف إسرائيل، إذ دفعت الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة النيران نحو الموقع.

وأصدر متحف إسرائيل بيانًا كشف فيه أن الحريق وصل سطح جناح الشباب، لكن تمت السيطرة عليه بسرعة دون وقوع أي أضرار أو إصابات.

وأضاف البيان: "لا يوجد أي خطر على أي عمل فني، بالإضافة إلى إجلاء جميع الأشخاص من مجمع المتحف كإجراء احترازي".

قطر تدين محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف الأونروا منظمة إرهابية

أدانت دولة قطر محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية، وتجريدها من حصانتها الدبلوماسية وتجريم أنشطتها، واعتبارها امتدادا لحملة الاستهداف الممنهجة الهادفة إلى تفكيك الوكالة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدماتها الإنسانية، جراء التداعيات الكارثية للحرب المستمرة في قطاع غزة.

وأكدت وزراة الخارجية القطرية في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباءالقطرية"قنا" دعم دولة قطر الكامل لوكالة "الأونروا"، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.