أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) استقراراً نسبياً خلال منتصف تعاملات، اليوم الأحد 2 يونيو، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3110 جنيهات لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3110 جنيهات، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3554 جنيهًا.

بالغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2665 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2073 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 24880 جنيهًا.

الذهب مستقر ويتجه لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي

الذهب

تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي رغم غياب العوامل التي تكسب السوق زخما اليوم الجمعة وسط ترقب لقراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن توفر المزيد من المؤشرات حول خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

ولم يشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا ليستقر عند 2343.04 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:56 بتوقيت غرينتش. وصعد المعدن النفيس 0.3% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن و2.5% منذ بداية الشهر.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2341.40 دولار .

وتترقب السوق الآن صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي، والمقرر نشرها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

وفي الوقت نفسه، تراجعت توقعات المتداولين بشأن خفض أسعار الفائدة بعدما تبنى مسؤولون بالمركزي الأميركي لهجة متشددة توحي بأن الطريق لا يزال أطول للوصول بالتضخم للمستوى المستهدف عند 2%.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة للتحوط من التضخم، تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 30.95 دولار للأونصة، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكسب شهري منذ يوليو/تموز 2020.

وهبط البلاتين 0.2% إلى 1021.94 دولار، كما انخفض البلاديوم 0.2% إلى 945.56 دولار.