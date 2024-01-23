كيفية إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة أونلاين

يمكن لكافة المواطنين في مصر إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة أونلاين من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط . تسجيل الدخول إلى البوابة باستخدام رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور. اختيار خدمة "الأحوال المدنية" من قائمة الخدمات. اختيار خدمة "إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة". إدخال البيانات المطلوبة، وهي: الاسم بالكامل.

تاريخ الميلاد.

مكان الميلاد.

اسم الأب.

اسم الأم.

الرقم القومي. اختيار طريقة دفع الرسوم، إما إلكترونيًا أو عند الاستلام. الضغط على زر "إصدار الخدمة".

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة من الماكينات الذكية

يمكن أيضًا استخراج شهادة ميلاد مميكنة من الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك باتباع الخطوات التالية: