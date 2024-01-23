كيفية إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة أونلاين
يمكن لكافة المواطنين في مصر إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة أونلاين من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط.
- تسجيل الدخول إلى البوابة باستخدام رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور.
- اختيار خدمة "الأحوال المدنية" من قائمة الخدمات.
- اختيار خدمة "إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة".
- إدخال البيانات المطلوبة، وهي:
- الاسم بالكامل.
- تاريخ الميلاد.
- مكان الميلاد.
- اسم الأب.
- اسم الأم.
- الرقم القومي.
- اختيار طريقة دفع الرسوم، إما إلكترونيًا أو عند الاستلام.
- الضغط على زر "إصدار الخدمة".
خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة من الماكينات الذكية
يمكن أيضًا استخراج شهادة ميلاد مميكنة من الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الوقوف أمام الماكينة والتعرف على بصمة الوجه وأحد الأصابع.
- اختيار زر "شهادات الميلاد" على الشاشة.
- إدخال الرقم القومي كاملاً كما مدون ببطاقة الرقم القومي.
- إدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.
- إدخال اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.
- دفع الرسوم، والتي تبلغ 50 جنيهًا مصريًا.
- استلام شهادة الميلاد المميكنة.