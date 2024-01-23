عاجل
الحبس وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبات تنتظر زوجة صلاح محسن
الثلاثاء 23 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة أونلاين

بوابة مصر الرقمية
بوابة مصر الرقمية

يمكن لكافة المواطنين في مصر إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة أونلاين من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط.
  2. تسجيل الدخول إلى البوابة باستخدام رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور.
  3. اختيار خدمة "الأحوال المدنية" من قائمة الخدمات.
  4. اختيار خدمة "إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة".
  5. إدخال البيانات المطلوبة، وهي:
    • الاسم بالكامل.
    • تاريخ الميلاد.
    • مكان الميلاد.
    • اسم الأب.
    • اسم الأم.
    • الرقم القومي.
  6. اختيار طريقة دفع الرسوم، إما إلكترونيًا أو عند الاستلام.
  7. الضغط على زر "إصدار الخدمة".
txt

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة عبر بوابة مصر الرقمية

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة من الماكينات الذكية

يمكن أيضًا استخراج شهادة ميلاد مميكنة من الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  1. الوقوف أمام الماكينة والتعرف على بصمة الوجه وأحد الأصابع.
  2. اختيار زر "شهادات الميلاد" على الشاشة.
  3. إدخال الرقم القومي كاملاً كما مدون ببطاقة الرقم القومي.
  4. إدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.
  5. إدخال اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.
  6. دفع الرسوم، والتي تبلغ 50 جنيهًا مصريًا.
  7. استلام شهادة الميلاد المميكنة.
txt

البث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا كأس أمم إفريقيا 2024

مواد متعلقة

خطوات الاستعلام عن المعاش المنصرف من بوابة مصر الرقمية

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة عبر بوابة مصر الرقمية
الجريدة الورقية