تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام جنوب أفريقيا اليوم في كأس أمم أفريقيا

استقر المدير الفني وليد الركراكي على تشكيل منتخب المغرب الأساسي الذي سيدفع به في مواجهة اليوم ضد جنوب أفريقيا في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار والتي تستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل.

ويدخل منتخب المغرب المباراة بشعار لا بديل عن الفوز متسلحًا بكامل نجومه، حيث يمتلك أسود الأطلس كوكبة مميزة من اللاعبين أبرزهم ياسين بونو حارس الهلال السعودي وحكيم زياش وأشرف حكيمي ويوسف النصيري وعبد الصمد الزلزولي.

تشكيل منتخب المغرب أمام جنوب أفريقيا

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - رومان سايس - يحيي عطية الله

الوسط: عز الدين أوناحي - أمين حارث - سليم أملاح - نصير مزراوي

الهجوم: أمين عدلي - يوسف النصيري

على الجانب الأخر يدخل منتخب جنوب أفريقيا مواجهة اليوم على أمل تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وإقصاء المغرب المرشح الأول للقب هذه النسخة، بعد الإنجاز الكبير الذي حققته في كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا والقناة الناقلة :

وستنطلق المواجهة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لاورينت بوكو، وستنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق جواد بدة.