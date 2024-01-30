موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة

يستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين عندما يلتقي نظيره منتخب جنوب أفريقيا مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار والتي تستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل.

ويدخل منتخب المغرب المباراة بقيادة المدير الفني وليد الركراكي بشعار لا بديل عن الفوز متسلحًا بكامل نجومه، حيث يمتلك أسود الأطلس كوكبة مميزة من اللاعبين أبرزهم ياسين بونو حارس الهلال السعودي وحكيم زياش وأشرف حكيمي ويوسف النصيري وعبد الصمد الزلزولي.

على الجانب الأخر يدخل منتخب جنوب أفريقيا مواجهة اليوم على أمل تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وإقصاء المغرب المرشح الأول للقب هذه النسخة، بعد الإنجاز الكبير الذي حققته في كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا والقناة الناقلة :

وستنطلق المواجهة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لاورينت بوكو، وستنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق جواد بدة.