منها التفاح والبروكلي.. أكثر الأطعمة المفيدة لوظيفة الدماغ

الدماغ البشري هو عضو مذهل، وهو مركز التحكم في وظائف الكائن الحي بأكمله؛ فهو يتحكم في الأفكار، والمشاعر وعملية الحفظ، من المهم جدًا الاهتمام بأدائه وتشبعه بالعناصر الدقيقة المفيدة، ومن بين العوامل الأخرى، تعتمد صحة الدماغ على الأطعمة التي يتناولها الشخص، قدم الخبراء قائمة بالمكونات الأكثر فائدة التي تضمن حيوية العضو الرئيسي.

وقال مجموعة من الخبراء لموقع MedicForum إن النظام الغذائي لكل شخص يجب أن يتنوع فبعض الأطعمة (القهوة والفواكه والخضروات) تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي، كما تساهم المكسرات والبيض والأسماك في تطوره وقدرته على التذكر.

التفاح والبروكلي مفيدان بشكل خاص لهذا العضو، وملفوف الهليون غني بفيتامين K والبورون، اللذين لهما تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وتحتوي بذور اليقطين على مغذيات دقيقة، بما في ذلك المغنيسيوم والنحاس والزنك والحديد، والتي لا تقل أهمية لوظيفة الدماغ الطبيعية، والأطعمة الغنية بفيتامين C تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة والتوت الأزرق، بسبب محتواه من مضادات الأكسدة، يبطئ عملية شيخوخة الدماغ ويحسن الذاكرة.

سوف تساعد الأسماك الدهنية على تشبع العضو البشري الرئيسي بأحماض أوميجا 3 التي تعزز إنتاج الخلايا العصبية، والمكونات الموجودة في هذا المنتج تبطئ التغيرات المرتبطة بالعمر في نشاط الدماغ ولها تأثير إيجابي على الحالة المزاجية، وتعتبر المكسرات مخزنًا للألياف وفيتامين E والدهون الصحية، لذا يجب أن تكون موجودة أيضًا في النظام الغذائي، وكذلك البيض الذي يحتوي على فيتامينات الكولين وفيتامين ب.

مفيد جدًا لوظيفة الدماغ، هي القهوة التي تعمل على تحسين الانتباه وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وكذلك الشاي الأخضر الذي يحتوي على مادة L-theanine لمساعدتك على الاسترخاء، والكركمين المادة الفعالة في الكركم لها تأثير مضاد للالتهابات، ومثل الشوكولاتة، تخفف أعراض الاكتئاب وتحسن المزاج.