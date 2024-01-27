رجل يُزهق روح طليقته ويهرب من العدالة ثلاثة عقود.. تفاصيل مُثيرة

أزهق رجل روح طليقته في لحظة غضب عارمة، وذلك قبل ما يزيد على 3 عقود، وتوارى في جُنح الظلام مُعتقدًا أن ستار الليل سيظل يقيه للأبد.

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مرت الأيام تجر في أذيالها الشهور والسنين، حتى شاء الله أن يكشف للجميع سوء فعل الجاني، وتهيأ السبيل نحو القبض عليه.

مُنهي حياة طليقته في قبضة العدالة.. انتهت رحلة الفرار

التطور الأبرز في القصة نشرته مجلة بيبول الأمريكية التي أكدت على أن الرجل المُتهم بإنهاء حياة زوجته في ولاية فيرجينيا عام 1991 تم القبض عليه في كوستاريكا بعد الفرار لمدة تزيد عن 3 عقود.

وكانت الشرطة قد عثرت على جثمان الضحية آنا جواردو- 24 سنة في 30 إبريل 1991، وذلك بعد تعرضها للطعن في الجزء العلوي من جسدها.

المجني عليها

وتوصل المُحققون لهوية المُشتبه به الأول في القضية وهو خوسيه لازارو كروز الذي كان يبلغ حينها من العُمر 24 سنة أيضا.

وصدرت مذكرة للقبض عليه، ولكنه نجح في الفرار لدولة السلفادور.

وأكدت مصادر في شرطة مقاطعة فايفاكس على أن وفد منهم سافر لدولة السلفادور في 1999 في محاولة لتحديد مكان المشتبه به، وجمعوا معلومات عنه وعن مسار تحركاته، ولكنه لم يتم القبض عليها حينها.

وأبلغت وزارة العدل الأمريكية شرطة فايرفاكس بأن المُتهم تم القبض عليه حينيما سافر من نيكارجوا إلى كوستاريكا، قبل أن يتم نقله لأمريكا من أجل بداية مُحاكمته.

واستمعت السلطات لشهادة أحد شهود العيان الذي قال :"لقد سمعت صراخً، ومن بعد ذلك رفعت رأسي لأتبين ماذا يحدث، فوجدت شخصين في الشارع الجانبي في حالة شجار".

وستُجيب الأيام المُقبلة عن السؤال بشأن دوافع المُتهم، وكيف ستقتص منه منظومة العدالة بعد إتمام إجراءات مُحاكمته.