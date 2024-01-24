ميرهان حسين .. أنوثة طاغية باللون الأسود

استطاعت النجمة ميرهان حسين أن تمارس حياتها بشكل طبيعي بعد أزمتها العاطفية مع خطيبها الفترة الماضية، لتطل بكامل أناقتها وقوة شخصيتها دون ان يهتز لها جفن أمامه او أمام جمهورها، لتخطف الأضواء نحو ذكائها في اختيار إطلالتها الأخيرة لتتصدر عناوين الصحف والإعلام بكل شموخ وقوة.

مرسوم على قوامها ميرهان حسين تدق أبواب الموضة العالمية بذكاء المرأة

وتألقت ميرهان حسين بإطلالة ساحرة، مفعمة بالاحتشام والرقي لتؤكد أنها تملك قوام ممشوق وأنوثة طاغية دون الحاجة ارتداء الفساتين المكشوفة أو الجريئة، وارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، صمم من قماش المخمل الناعم باللون الأسود وزين من الجانبين بالخرز الملون فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

محتشم وأنيق ميرهان حسين تبرز سحر قوامها وتعلن شعار هندمك على فراقي

أما من الناحية الجمالية، اختارت لم خصلات شعرها للوراء ذيل حصان ضخمة ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

ميرهان حسين



ميرهان حسين (28 أكتوبر 1982 -)، ممثلة مصرية، شاركت في فيلم عمر وسلمي 2، الهرم الرابع ؛ فوبيا كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: دوران شبرا، خرم إبره، آدم وجميلة، اسم مؤقت.

ميرهان حسين

ميرهان حسين

ميرهان حسين

ميرهان حسين