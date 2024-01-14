المواد الغذائية: إعداد الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية يسهم في تخفيف أعباء المواطنين

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، والتحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، بسبب الأزمة العالمية.

وأضاف المنوفي، أن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، وفقا للتوجيهات الرئاسية.

وأشاد المنوفي، بالتكليفات الرئاسية مؤكدا أن هذه التكليفات تعكس رؤية الرئيس السيسي وشعوره بالمواطن في ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم.

وأكد المنوفي أن هذه التكليفات الرئاسية دلالة واضحة على أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن وما يتحمله من أعباء، كما أنها تأتي في صالح المواطن محدودي الدخل قبل متوسط الدخل، موضحا أن هذه القرارات تؤكد أن الحكومة تتحمل فاتورة الغلاء مع المواطن.

وأوضح أن الرئيس السيسي أصدر 6 حزم اجتماعية في أقل من عام ونصف، حيث كانت الزيادة الأولى في شهر نوفمبر عام 2022، والزيادة الثانية في شهر سبتمبر 2023.

كان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال إن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.