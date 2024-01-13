أمرت النيابة العامة، بحبس 7 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا بتهمة حيازة والاتجار فى المواد المخدرة بقيمة تصل لـ 4 ملايين جنيه فى الدقهلية والإسكندرية والمنوفية.

بقيمة تصل لـ 4 مليون جنيه .. حبس 7 عناصر إجرامية بتهمة حيازة المواد المخدرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدد من العناصر الإجرامية) تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر عدد من أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات "الإسكندرية، الدقهلية، المنوفية" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية " بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.. وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامي").

كما ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية، وبحوزتهما ( 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما - مبلغ مالي "من متحصلات نشاطهم الإجرامي").

وضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، وبحوزتهما ( 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات - 20 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامي").

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,750,000) ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف بأسلوب الخطف في حلوان

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة ،بأسلوب الخطف في حلوان، تم ضبط المتهمين وتوالت النيابة التحقيق .

تابعت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تعليق مدعوم بمقطع فيديو لواقعة تعرض (طالب) لسرقة هاتفه المحمول بالإكراه تحت تهديد السلاح، من قبل بعض الخارجين عن القانون يستقلون مركبة "توك توك" بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - سلاح أبيض).

وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيامهم ببيع الهاتف المحمول لعميلهم "سيئ النية" (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.