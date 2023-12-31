حصاد تموين الأقصر| البدء في إقامة المنطقة اللوجستية لحفظ المواد الغذائية بثلاث محافظات

أصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، برئاسة الدكتور تامر صلاح، وكيل الوزارة، بيانًا، رصدت خلاله المشروعات التي تم تنفيذها بالمنظومة على مدار العام الحالي، والتي شملت:

1- استدامة توفير الدعم السلعي والخبز المدعم والسلع الاستراتيجية:

أ‌- بلغ الدعم السلعي المقدم للمواطنين "سلع تموينية" خلال عام 2023 ، مبلغ وقدره (560 ) مليون جنيه بخلاف صرف نقاط الخبز بمبلغ وقدره (7) مليون جنيه خلال العام وذلك من خلال المنافذ التموينية ( 459 بدال تمويني + 169 منفذ جمعيتي) مع استقرار صرف السلع التموينية.

ب-استقرار وتوافر الخبز البلدي المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية المقررة وقد بلغ المنصرف من الخبز البلدي المدعم 927 مليون رغيف بلدي بما يعادل كمية قدرها 63931 طن الدقيق للمخابز ( 308 مخبز ) بخلاف صرف دقيق المستودعات المدعم للمواطنين خلال العام دون أي تأخير في الصرف "كمية قدرها 50335 طن دقيق" وذلك من خلال (568) مستودع، وبالتالي يكون ما تم صرفه خلال العام للمواطنين كميه قدرها 114266 طن دقيق مدعم.

ج- استخراج وتسليم عدد 19559بطاقات تموينية ذكية (بدل تالف وفاقد - فصل اجتماعي ).

كما تم اضافة عدد 8694 زوجة مستفيدة إلى بطاقة زوجها فصلا من بطاقة أسرتها.

2- جارى إنشاء صومعة معدنية للغلال

وذلك بسعة تخزينية 30 ألف طن بمدينة طيبة وتم اسناد جميع الإنشاءات لجهاز مدينة طيبة ووصلت نسبة الإنجاز حوالي 25% ، ونقل مطحن الأقصر إلى مدينة طيبة.

3- وضع حجر الاساس لإقامة المنطقة اللوجستية

تم وضع حجر الأساس لإقامة المنطقة اللوجستية بالمحافظة، وتقام تلك المنطقة للحفاظ على مخزون المواد الغذائية وتوفيره لثلاث محافظات وهي الأقصر وأسوان وقنا مع تقليل الفاقد الذي يصل إلى 30% وتقام المنطقة على مساحة 25 فدان بمركز طيبه وتم اختيار الموقع لقربه من مطار الأقصر بحوالي20 دقيقة.

4- افتتاح هايبر المصرية بشارع رمسيس ببندر الأقصر

افتتاح هايبر المصرية بشارع رمسيس - ببندر الأقصر الذي يعتبر أكبر منافذ الشركة المصرية لتوزيع السلع الغذائية بالأقصر

5- تطوير ديوان مديرية تموين الأقصر وجاري تطوير ادارة تموين البياضية و مخازن المديرية، حيث تم تطوير ديوان مديرية تموين الأقصر من خلال هيئة الأبنية التعليمية وإقامة مركز خدمة المواطنين بالمديرية بعدد 3 شباك مع استمرار عمل مراكز خدمة المواطنين بالمحافظة، وأصبح اجمالي عدد مراكز خدمة المواطنين على مستوى المحافظة 15 مركز بإجمالي عدد 80 شباك.

وجاري تطوير مخازن المديرية وادارة تموين البياضية وأرمنت وبندر الأقصر عن طريق هيئة الأبنية التعليمية.

6-المبادرات والمشاركات المجتمعية

أ- الاوكازيون الصيفي والشتوي : لتخفيض أسعار الملابس والأحذية والسجاد والموكيت ، حيت تم اشتراك 130 محل ومعرض لعرض تلك المنتجات بأسعار تقل عن مثيلتها بحوالي من20: 30% مما أدى إلى توفير تلك المنتجات بأسعار ملائمة للمواطنين وكافة طبقات المواطنين بالمحافظة .

ب- معارض أهلا رمضان : تم افتتاح معارض السلع الغذائية (معارض اهلا رمضان) علي مستوى المحافظة ومشاركة السلاسل التجارية الكبرى والمحلات التجارية والشوادر بإجمالي عدد 112 معرض ومحل مشارك بالإضافة إلى عدد 20 مشروع جمعيتي، عدد 5 مشروع عربيتي ، عدد 8 منافذ أمان التابع لوزارة الداخلية، عدد 12 منفذ ثابت ومتنقل تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وسيارات متنقلة تجوب القرى على مستوى المحافظة ، وذلك لعرض وبيع السلع الأساسية الاستراتيجية وكافة السلع بأسعار مخفضة بتخفيضات تصل ما بين20 - 30% عن مثيلتها بالأسواق .

ج- مبادرة أهلا مدارس: تم إطلاق تلك المبادرة بمدينتي الأقصر وإسنا، وافتتاح عدد 2 معرض رئيسي واشتراك عدد 187محل ومتجر مشترك على مستوى المحافظة لعرض وتداول جميع السلع المدرسية.

د- مبادرة السادة المحافظين :

تنفيذا لمبادرة السادة المحافظين تم توزيع كمية قدرها 350 طن من سلعة السكر الحر بسعر 27 جنيه / الكيلو تحت اشراف مجالس المدن والوحدات المحلية والادارات التموينية ومباحث التموين طبقا لآليات التوزيع المعتمدة من محافظ الأقصر حسب التعداد السكاني لكل مركز ومدينة وذلك من خلال سيارات متنقلة تجوب مراكز المحافظة والتوزيع على المصالح الحكومية المختلفة.

ه- مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية :

تم تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار بنسب تصل إلى 15 – 22 % على أسعار السلع الرئيسية مثل السكر ، الزيت، الأرز، الجبن البيضاء، العدس، الفول، الدواجن، وذلك من خلال إقامة عدد 7 معارض وشوادر على مستوى المحافظة بالإضافة إلى فروع الشركة المصرية وهايبر المصرية ببندر الأقصر والسلاسل التجارية الكبرى والمحلات التجارية المشاركة في المبادرة و توفر بها كافة السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تصل إلى 25 % مما انعكس على انخفاض أسعار السلع الرئيسية .

كما قامت مديرية التموين بتوزيع كمية قدرها 513 طن من السكر الحر تم جلبها بمعرفة مراكز التعبئة والتغليف من شركات خارج المحافظة وبيعها بسعر 27 جنيه / الكيلو من خلال معارض المبادرات والمنافذ المختلفة والسلاسل التجارية وفروع الشركة المصرية والسيارات المتنقلة.

ن‌- مبادرة بيع الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة:

استمرار مبادرة بيع الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة تقل عن أسعار السوق.

تفعيل دور إدارة حماية المستهلك: قامت إدارة حماية المستهلك بفحص إجمالي عدد 27 شكوى مقدمة من المواطنين والجهات المعنية في مجال الغش التجاري وخدمات ما بعد البيع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالة عدد من الشكاوي إلى جهاز حماية المستهلك.

7- تحقيق الشكاوى الواردة للمديرية

قامت المديرية باستقبال عدد 970 شكوى من المواطنين من خلال منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة (رئاسة مجلس الوزراء) بمعدل انجاز 100%

8- القمح المحلي الذي تم توريده :

بلغت كمية القمح الموردة للصوامع والشون بالمحافظة عام 2023 كمية قدرها 25393,113 طن + 161,364 طن تم توريدها خارج المحافظة تقاوي تم استلامهم من المزارعين خلال موسم توريد القمح حيث تبلغ السعة التخزينية بالمحافظة 34000 طن.

المحاضر والمخالفات المحررة خلال العام :

تحرير اجمالي عدد 10829 محضر ومخالفة تموينية على النحو التالي :

في مجال المخابز تحرير عدد 5084 مخالفة

في مجال الاسواق تحرير عدد 5635 محضر

في مجال المواد البترولية تحرير عدد 110 محضر