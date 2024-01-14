الوفد تنعي والدة رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم في دمياط

“وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ" [سورة البقرة:155- 157].

ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم بوابة الوفد الإلكترونية بخالص العزاء لكل من الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، والمهندس عصام عمر رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم في دمياط، والمهندس هيثم عمر، في وفاة والدتهم المغفور لها بمشيئة الله.

وندعو المولى -عز وجل- أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يتقبلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويلهم أهلها الصبر والسلوان ويربط على قلوبهم وإنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطى ولله ما أخذ.. رحم الله المفقود وجبر قلب الفاقد.