السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

روسيا
روسيا

 

نددت روسيا، بالضربات الأمريكية والبريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن، باعتبارها عدوان مسلح واضح وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.

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عبدالمنعم سعيد: الحوثيين يشاكسون القوات المتحالفة بقيادة أمريكا في البحر الأحمر

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قناة السويس تعبر أزمة الحوثيين

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خبير عسكري: الولايات المتحدة استفادت من حصار الحوثيين للسفن الإسرائيلية

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت  إن "الوضع واضح للغاية.. تصرفات ما يسمى بالتحالف تنتهك المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.. وهذا عدوان عسكري آخر من جانب الغرب الجماعي يضاف إلى القائمة الطويلة من "غاراتهم" ضد الشعب الذي طالت معاناته".

وأضاف أن "المبررات القانونية الزائفة التي يقدمها البيت الأبيض لا تصمد أمام أي انتقادات" مؤكدا أن الضربات على اليمن لا علاقة لها بالحق في الدفاع عن النفس، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك تفويض من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق باستخدام القوة.

يشار إلى أن القوات المسلحة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة شنتا- مساء الخميس - ضربات جوية على مواقع يسيطر عليها الحوثيون في عدة مدن يمنية، باستخدام الطائرات والسفن الحربية والغواصات.. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الأمر العسكري صدر ردا على "هجمات الحوثيين غير المسبوقة" على السفن في البحر الأحمر، وإن الضربات نفذت دفاعا عن النفس.

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