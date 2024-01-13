روسيا: الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

نددت روسيا، بالضربات الأمريكية والبريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن، باعتبارها عدوان مسلح واضح وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت إن "الوضع واضح للغاية.. تصرفات ما يسمى بالتحالف تنتهك المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.. وهذا عدوان عسكري آخر من جانب الغرب الجماعي يضاف إلى القائمة الطويلة من "غاراتهم" ضد الشعب الذي طالت معاناته".

وأضاف أن "المبررات القانونية الزائفة التي يقدمها البيت الأبيض لا تصمد أمام أي انتقادات" مؤكدا أن الضربات على اليمن لا علاقة لها بالحق في الدفاع عن النفس، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك تفويض من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق باستخدام القوة.

يشار إلى أن القوات المسلحة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة شنتا- مساء الخميس - ضربات جوية على مواقع يسيطر عليها الحوثيون في عدة مدن يمنية، باستخدام الطائرات والسفن الحربية والغواصات.. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الأمر العسكري صدر ردا على "هجمات الحوثيين غير المسبوقة" على السفن في البحر الأحمر، وإن الضربات نفذت دفاعا عن النفس.