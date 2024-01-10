الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خبير عسكري: الولايات المتحدة استفادت من حصار الحوثيين للسفن الإسرائيلية

حصار الحوثي للسفن
حصار الحوثي للسفن

قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت، إن الحوثيين أعلنوا منذ بدء هذه العمليات العسكرية باتجاه إيلات وإسرائيل، أن السفن التي تتجه إلى هذا الميناء أو حتى ذات ملكية إسرائيلية أنهم سيواجههوها وأن الحصار مقابل الحصار.

txt

عبدالمنعم السيد: هجمات الحوثي بالبحر الأحمر سترفع أسعار السلع عالميًا (فيديو)

txt

عاجل.. نص بيان قائد حركة أنصار الله بدر الدين الحوثي

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحوثيين يحاصرون كل السفن التي لها علاقة بإسرائيل طالما إسرائيل تحاصر غزة، وهو أمر يختبئ حوله الحوثيون ولكن حتى اليوم استفادت الولايات المتحدة من هذه الفرصة لتنشئ في المنطقة تحالفا دوليا عسكرية، وهذا هو تمركز استراتيجي في البحار والمضائق لدول الناتو والولايات المتحدة.

وتابع أن هذه محاولة أمريكية للسيطرة على المنطقة مجددا.

الجريدة الورقية