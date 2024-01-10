عبدالمنعم سعيد: الحوثيين يشاكسون القوات المتحالفة بقيادة أمريكا في البحر الأحمر

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تصعيد الوضع سواء في قطاع غزة، أو من خلال اغتيال قيادات كبيرة من حزب الله، بالإضافة لاغتيال قيادات من حماس في الداخل السوري، مشيرًا إلى أن عمليات الاغتيال جزء مهم ضمن المشاكسة والتحضير للعمليات القادمة.

وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن العنف الإسرائيلي في شمال وجنوب غزة لم يتراجع لحظة واحدة منذ بداية الحرب على القطاع، مضيفًا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زار المنطقة للمرة الرابعة، وتحدث على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وعلى الجانب الآخر تحدث على ضرورة توسيع تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، والسماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة مرة أخرى، وهناك بعثة أممية بدأت في التنفيذ.

ولفت إلى أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية شملت الحديث على أن جهود التطبيع السعودي الإسرائيلي مستمرة في مقابل حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية .

وتابع أن الحوثيين يعملون على مشاكسة القوات المتحالفة بقيادة الولايات المتحدة في البحر الأحمر، وحدثت بعض الصدمات أدت لإغراق بعض الزوارق التابعة للحوثيين، مضيفًا أن هناك ضربات حدثت من قبل الحشد الشعبي في العراق، وسوريا لدولة الاحتلال، وهذا قد يؤدي إلى المزيد من التصعيد في المنطقة.