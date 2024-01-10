عاجل
الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بسبب الأمطار (فيديو) محلل فلسطيني: التنسيق متواصل مع مصر و الأردن (فيديو)
الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

عبدالمنعم سعيد: الحوثيين يشاكسون القوات المتحالفة بقيادة أمريكا في البحر الأحمر

الكاتب الصحفي عبدالمنعم
الكاتب الصحفي عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تصعيد الوضع سواء في قطاع غزة، أو من خلال اغتيال قيادات كبيرة من حزب الله، بالإضافة لاغتيال قيادات من حماس في الداخل السوري، مشيرًا إلى أن عمليات الاغتيال جزء مهم ضمن المشاكسة والتحضير للعمليات القادمة. 

وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن العنف الإسرائيلي في شمال وجنوب غزة لم يتراجع لحظة واحدة منذ بداية الحرب على القطاع، مضيفًا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زار المنطقة للمرة الرابعة، وتحدث على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وعلى الجانب الآخر تحدث على ضرورة توسيع تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، والسماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة مرة أخرى، وهناك بعثة أممية بدأت في التنفيذ. 

txt

تواصل اعتداءات العدوان الغاشم على قطاع غزة ومقتل وإصابة العشرات

txt

حماس: المقاومة وجهت ضربات قوية ومؤثرة للاحتلال في شمال قطاع غزة

ولفت إلى أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية شملت الحديث على أن جهود التطبيع السعودي الإسرائيلي مستمرة في مقابل حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية . 

وتابع أن الحوثيين يعملون على مشاكسة القوات المتحالفة بقيادة الولايات المتحدة في البحر الأحمر، وحدثت بعض الصدمات أدت لإغراق بعض الزوارق التابعة للحوثيين، مضيفًا أن هناك ضربات حدثت من قبل الحشد الشعبي في العراق، وسوريا لدولة الاحتلال، وهذا قد يؤدي إلى المزيد من التصعيد في المنطقة. 

مواد متعلقة

بمشاركة 3 دول.. تفاصيل عملية إنقاذ مواطنة أمريكية من قطاع غزة

وائل الدحدوح: ليس هناك خطا أحمر أو منطقة آمنة في قطاع غزة

رئيس الإمارات ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان تداعيات الأزمة في قطاع غزة

الاتحاد الأوروبي: 100% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

الجامعة الأمريكية: الاحتلال يفرغ قطاع غزة وقتل عدد كبير من السكن

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 12 مجزرة في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الأمم المتحدة: قطاع غزة أصبح مكانًا للموت واليأس
الجريدة الورقية