إسرائيل تتبجح على مصر في "العدل الدولية".. ورد عاجل من قيادي يشفي الغليل

تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي في ترويج الأكاذيب والتشنيع على الدول، وكمناورة للخروج من الورطة التي أوقعتها فيها جنوب إفريقيا جراء الدعوى التي رفعتها عليها في محكمة العدل الدولية وتتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، تحاول إلقاء التهم على مصر في محاصرة غزة بسبب طبيعة معبر رفح.

الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، لم يتوانى عن الرد على الأكاذيب التي روجها الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية بلاهاي، مؤكدًا أن إسرائيل لا يمكنها التملص من الجريمة بإلقائها التهمة على مصر.

ونوه إلى أن هناك 6 معابر أخرى غير معبر رفح ومعبر صلاح الدين، الذين يطلان على مصر، وكلها من الجانب الإسرائيلي، وهي الشريان الرئيسي للتجارة، وكانت تربح منهم إسرائيل 300 مليون دولار.

وأضاف ضياء، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه إذا كانت إسرائيل تزعم أن مصر تغلق المعبر، لماذا لا تفتح إسرائيل معابرها، فالفلسطينيون يدفعون ثمن كل حبة أرز تدخل إليهم، وتحقيقا لمصالح التجار اليهود على إسرائيل تفتح المعابر الأخرى.

وأردف: "أما فيما يتعلق بمعبر رفح، وما زعمته إسرائيل، فهو مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري، أما على الجانب الفلسطيني فوفقًا لفتوى محكمة العدل الدولية فإن غزة أرض محتلة، والأرض المحتلة يوجد عليها جيش إسرائيلي يتحكم في دخول أي شىء من معبر رفح المصري وهو أمر في يد سلطات الاحتلال".

ليست إرادة مصرية منفردة

ورد على الأكاذيب التي روجها الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، منوهًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 8 ديسمبر طلب من إسرائيل فتح معبر كرم أبوسالم من أجل مرور المساعدات التي تأتي من مصر وتفتش هناك.

وتابع أنه في 13 ديسمبر جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي بشر العالم أن إسرائيل وافقت على تفتيش المساعدات الداخلة من مصر في معبر كرم أبوسالم ومعبر العوجة، حتى لا يستغرق أمر طويل.

وأردف: "دخول المساعدات عبر معبر رفح ليست إرادة مصرية منفردة، مصر ليست لها سيادة على الجانب الفلسطيني، والجهات الدولية الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية، كل هذه الجهات تتسلم المساعدات من الجانب الإسرائيلي بعد تفتيشها".