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بعد الاتهامات الأخيرة.. عمرو أديب: لينا حق عرب عند إسرائيل (فيديو)
السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بعد الاتهامات الأخيرة.. عمرو أديب: لينا حق عرب عند إسرائيل (فيديو)

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

استنكر الإعلامي عمرو أديب،  التصريحات الإسرائيلية التي حاولت تحميل مصر مسئولية عدم إيصال المساعدات لغزة، قائلا: «إحنا لينا حق عرب عند الإسرائيليين.. الكلام ده مينفعش يعدي.. مينفعش بعد كل اللي عملناه في الـ90 يوم اللي فاتوا وكل حاجة بتقدمها البلد ييجي مجموعة عملاء وحاقدين يهدوها»

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وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر »، مساء الجمعة،  أن معبر رفح مفتوح طوال الوقت، مؤكدا أنّ القضية الفلسطينية وتحديدًا الإنسانية تحل في المقام الأول.

وأشار إلى أن ن بعضًا ممن وصفهم بـ"المثقفين" وكذلك المتربصين بمصر ساقوا هذه المزاعم الإسرائيلية واعتبروها حُجَّة على مصر، متسائلا: «إنتو اتجننتوا.. إزاي تبقى حُجة».

 مصر أدّت ما عليها وأكثر خلال هذا الاختبار

وأكد عمرو أديب  أنّ مصر أدّت ما عليها وأكثر خلال هذا الاختبار، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو إنسانيا أو تاريخي

وأكد السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، أن إسرائيل لم تنفذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة، وتتهرب من التزاماتها ولا تلتزم بهذه القرارات أو حتى القوانين الدولية.

وأضاف عوض الله، اليوم الجمعة، خلال لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تعد محاكمة وقضية العصر؛ لامتثال إسرائيل أمام أهم جهاز قضائي للأمم المتحدة كجهة قضائية للمحاسبة والمساءلة خاصة وأنها قد أفلتت من العقاب على مدار 75 عامًا.
وأوضح، إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وهذه الجريمة الأبشع في القانون الدولي ويطلق عليها أم الجرائم، وهي جريمة العار في الوقت ذاته، لذا كان الملاذ للقيادة والشعب الفلسطيني والأصدقاء في جنوب إفريقيا هو تفعيل قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل باتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

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