أستاذ علاقات دولية: الأمور تتجه للتعقيد فى المنطقة بعد صراع أمريكا والحوثيين

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن الصراع بين التحالف الدولي والحوثيين باليمن، سيمثل نقلة نوعية فى مسار العمليات العسكرية فى البحر الأحمر، باعتبار أنه سيكون هناك رد كبير من جانب الحوثيين، فمع فتح جبهات أخرى سيتسع الصراع، ولذا لابد للولايات المتحدة وقف هذا القتال.

القيام بهجمات ضد الأهداف الحوثية سيتم الرد عليه وتتسع دائرة الصراع

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية“دى إم سى”، مساء اليوم : ما تقوم به جماعة الحوثيين فى البحر الأحمر وضرب التحالف الدولى عدد من المواقع فى مناطق مختلفة باليمن، يجعل الأمور تتجه للتعقيد فى المنطقة، فالهجوم الذى تقوم به الحوثيين على البوارج الأمريكية يؤثر على الملاحة فى البحر الأحمر والقيام بهجمات ضد الأهداف الحوثية سيتم الرد عليه وتتسع دائرة الصراع".

وتابع أستاذ العلاقات الدولية: "الحوثيون لديهم قدرة على السيطرة على البحر الأحمر، وسيتم استهداف المصالح الأمريكية داخل أمريكا وخارجها وقد تنتقل أماكن الصراع لمناطق أخرى، ومن الممكن أن نشهد عمليات إرهابية داخل أمريكا، موضحا أن إيران حتى هذه اللحظة لم تدخل بشكل مباشر فى هذا الصراع.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” أبرز تصريحات بعض الدول بشأن الضربات الأمريكية ضد الحوثيين.



أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا جاء فيه: "نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في اليمن".

تابع البيان: "المملكة تؤكد أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، وتدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".

مجلس الأمن الدولي:

طلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي يتعلق بالضربات التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على اليمن.

وقالت الخارجية الإيرانية إن واشنطن تتحمل مسؤولية تداعيات استهداف اليمن عسكريًا وما يترتب على ذلك من نتائج.. والمجتمع الدولي عليه التحرك بمسؤولياته لمنع توسيع رقعة الحرب في المنطقة.

وزارة الدفاع الإسترالية:

أوضحت وزارة الدفاع الإسترالية أنها قدمت دعمًا لوجيستيًا خلال الضربات الأمريكية في اليمن.. والحوثيون متورطون في تقويض النظام القائم على القواعد الدولية.

وكشفت اليابان عن دعمها قرار أمريكا والحلفاء لتأمين سلامة السفن، معبرة عن إدانتها تصرفات الحوثيين التي تنتهك حرية الملاحة في البحر الأحمر.