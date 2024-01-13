سمير فرج يكشق هدف الضربة الجوية من أمريكا وبريطانيا ضد الحوثيين (فيديو)

كشف الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج، إن هدف الضربة الجوية من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضد جماعة الحوثيين، إخماد مصادر الحوثيين لإطلاقهم عمليات ضد الملاحة في باب المندب.

وقال سمير فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، إن الهدف من الضربة، متابعا أن التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اطلق نحو 100 قذيفة تجاه أهداف حساسة للحوثيين.

الحوثيون تعرضوا لـ 27 سفينه في باب المندب متجهة إلى ميناء ايلات

وأضاف سمير فرج، أن الحوثيين تعرضوا لـ 27 سفينه في باب المندب متجهة إلى ميناء ايلات، متابعا ان الجميع ينتظر كما سيحدث بعد الضربة الأمريكية البريطانية.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” أبرز تصريحات بعض الدول بشأن الضربات الأمريكية ضد الحوثيين.



أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا جاء فيه: "نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في اليمن".

تابع البيان: "المملكة تؤكد أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، وتدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".

مجلس الأمن الدولي:

طلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي يتعلق بالضربات التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على اليمن.

وقالت الخارجية الإيرانية إن واشنطن تتحمل مسؤولية تداعيات استهداف اليمن عسكريًا وما يترتب على ذلك من نتائج.. والمجتمع الدولي عليه التحرك بمسؤولياته لمنع توسيع رقعة الحرب في المنطقة.

وزارة الدفاع الإسترالية:

أوضحت وزارة الدفاع الإسترالية أنها قدمت دعمًا لوجيستيًا خلال الضربات الأمريكية في اليمن.. والحوثيون متورطون في تقويض النظام القائم على القواعد الدولية.

وكشفت اليابان عن دعمها قرار أمريكا والحلفاء لتأمين سلامة السفن، معبرة عن إدانتها تصرفات الحوثيين التي تنتهك حرية الملاحة في البحر الأحمر.